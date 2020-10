Woning Kop van Zuid blijft dicht na vondst drugs

De rechter in Rotterdam heeft de sluiting van een woning in de Eric Kropstraat op de Kop van Zuid goedgekeurd. Burgemeester Aboutaleb had de woning voor een half jaar afgegrendeld na de vondst van drugs.

De verhuurder had protest aangetekend. Hij vindt dat de gemeente en de politie hem eerder hadden moeten vertellen dat de huurder een bekende van de politie was. Hij zei verbaasd te zijn dat de huurder gewoon kon worden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Maar de rechter zegt dat de vondst van 7,4 gram harddrugs voldoende is om tot sluiting van de woning over te gaan. De rechter wijst er ook op dat er vermoedens waren van een ripdeal en dat de woning eerder door een drugshandelaar was gebruikt.

Met name de gemeente Rotterdam had erop gehamerd dat de woning geen naamsbekendheid moest krijgen als drugsadres.