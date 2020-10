Rotterdam wil zonnepanelen op parkeerterreinen

Gemeente Rotterdam wil de komende twee jaar 50 solarcarports ontwikkelen, parkeerterreinen met zonnepanelen erop. Samen met de provincie Noord-Holland lanceert Rotterdam de applicatie Park the Sun. Zij willen veel parkeerterreinen beter benutten door overdekt parkeren te combineren met het opwekken van energie.

De Rotterdamse Duurzaamheidswethouder Arno Bonte wil binnen zijn gemeente de komende twee jaar tenminste 50 solarcarports helpen ontwikkelen. "Rotterdam heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te worden", zegt hij. "We willen daarom zoveel mogelijk plekken benutten om schone energie op te wekken. Park the Sun is onderdeel van één van de 55 klimaatdoelen uit het Rotterdams Klimaatakkoord."

In dat akkoord hebben meer dan 100 Rotterdamse bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over een halvering van de CO2-uitstoot in de komende tien jaar.

Elektrisch rijden

Parkeerterreinen zijn extra aantrekkelijk omdat er steeds meer elektrisch gereden wordt. "Wanneer je direct laadpalen plaatst bij een solarcarport, sla je twee vliegen in één klap en dat is vaak goed voor de financiële haalbaarheid", zegt Bonte. "Met Park the Sun kunnen niet alleen wij als overheid zelf gemakkelijker het initiatief nemen, maar bijvoorbeeld ook een zorgcentrum, hotel of de lokale accountant."

Op de website van Park the Sun kan iedereen een snelle scan doen. Voor Rotterdam en alle gemeenten in de provincie Noord-Holland kun je het hele gebied verkennen om vervolgens een individuele parkeerlocatie te onderzoeken. Van iedere solarcarport is zichtbaar aan welke voorwaarden moet worden voldaan en wat de investeringen en de opbrengsten zijn.