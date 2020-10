Moeite met plannen? Dit kun je eraan doen

Werk je alle mailtjes weg of bereid je eerst de vergadering van vanmiddag voor? Of check je je Facebook? Voor wie geen prioriteiten stelt kan een werkdag in een chaos veranderen. En dat is jammer, want wie goed plant, kan daar heel gelukkig van worden, zegt Ron de Jong, expert op het gebied van werkgeluk.

"Wie prioriteiten stelt, kiest welbewust het een boven het andere en geeft dus iets voorrang. Helaas maken veel mensen die keuze niet zo weloverwogen en zijn ze vooral bezig met wat op dat moment het hardst om aandacht schreeuwt. En dat is niet altijd het beste wat ze kunnen doen."

De Jong tipt om alles wat je moet doen in te delen volgens de Eisenhower-manier. De Amerikaanse generaal en president vroeg zich in zijn werk bij alles af of iets wel of niet belangrijk was en of iets wel of niet dringend was.

Die Eisenhower-methode levert volgens De Jong vier categorieën op: iets is (1) belangrijk en dringend, (2) belangrijk en niet dringend, (3) niet belangrijk en dringend of (4) niet belangrijk en niet dringend.

"Dingen die zowel belangrijk als dringend zijn moet je gewoon doen. Wat belangrijk voor je is, maar niet dringend, moet je bewust inplannen in je agenda, anders ga je ze vergeten." De Jong noemt als voorbeelden het werken aan je persoonlijke of professionele ontwikkeling en het onderhouden van je relatie.

Delegeren

De categorie 'niet belangrijk maar wel dringend' bestaat vaak uit klusjes die andere mensen graag willen dat je doet. Denk aan bezoekjes of nutteloze vergaderingen. "Dat zijn eigenlijk dingen die je zou moeten delegeren, maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. In dat geval zou je moeten doorvragen waarom iets belangrijk is en of het kan wachten."

Niet belangrijke en niet dringende zaken zijn vaak verleidingen, zoals te lange koffiepraatjes, te lang op social media zitten of online shoppen. Dat zijn vaak typisch dingen die juist zo leuk kunnen zijn, erkent De Jong. Ze kunnen ook helpen om de werkdag door te komen. Plan ze dan in onder belangrijk, maar niet dringend, tipt hij.

De belangrijkste tip van De Jong: besef dat je niet de enige bent die moeite heeft om prioriteiten te stellen. Wees daarom vriendelijk voor jezelf. En weet dat bijna iedereen de neiging heeft om meer van je te vragen dan er aan tijd is. "Je moet daarom kiezen."