'Rotterdamse bendes proberen drugshandel in Limburg over te nemen'

Rotterdamse bendes nemen drugshandel in Limburg over

Criminelen uit Rotterdam en omgeving zijn bezig om de drugshandel in Limburg over te nemen. Dat gaat gepaard met veel geweld, schrijft de politie in Limburg in een dossier. De politie maakt zich grote zorgen over die ontwikkeling.

Dit jaar zijn al 44 verdachten opgepakt, hoofdzakelijk uit Rotterdam, Barendrecht, Maassluis en Vlaardingen. Het zijn vooral drugsrunners die vanuit Limburg werken. De 'Rotterdamse' link is niet toevallig, zegt misdaadverslaggever Bas Dingemanse van de Limburgse regionale omroep L1 .

"Aan de ene kant heb je in Rotterdam de haven waar alles binnenkomt. En aan de andere kant zit de klandizie voor cocaïne en heroïne vooral in Duitsland, België en Frankrijk. Vanuit elke willekeurige stad in Limburg zijn die landen binnen pak 'm beet een uurtje aan te rijden."

Daar komt bij dat het in Limburg in vergelijking met de Randstad heel goedkoop is om een appartement of een vakantiewoning te huren. En dus, met die relatief lage kosten, is de omzet goed, verklaart Dingemanse.

De Limburgse politie schrijft in een dossier dat in handen is van L1 dat de Rotterdamse bendes behoorlijk gewelddadig te werk gaan en waarbij soms ook gewone burgers slachtoffer worden. De 'Rotterdammers' hebben ook nog eens een 'gevoel van onaantastbaarheid'.

Dingemanse denkt dat criminelen uit Rotterdam enerzijds harder zijn dan de Limburgse doordat ze in de eigen stad gewend zijn aan concurrentie. Maar, zegt hij, ze proberen ook om het Limburgse territorium over te nemen. "Dat doe je niet door het netjes te vragen. Dat doe je met grof geweld. Je moet laten weten dat je er bent."

Oud probleem

De onderzoeksjournalist wijst erop dat problemen met Rotterdamse drugsrunners niet nieuw zijn. Maar de laatste jaren ziet hij wel een verandering. Vroeger waren de Rotterdamse criminelen vooral actief in Maastricht. De laatste tijd zitten ze vooral in de oostelijke mijnstreek en zijn ze gewelddadiger.

De politie zit er bovenop, ziet Dingemanse. Dat heeft alleen al dit jaar geleid tot 44 arrestaties, met name in Kerkrade, Heerlen, Brunssum en Landgraaf. Maar dat heeft wel flink wat van de beperkte politiecapaciteit gekost. Het gevaar bestaat dat de criminelen nu uitwijken naar bijvoorbeeld Sittard, Geleen en Maastricht.