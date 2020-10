Geen nieuwe Stolpersteine voor vermoorde Dordtse Joden

In Dordrecht worden dit jaar geen nieuwe Stolpersteine gelegd, stenen die herinneren aan in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Dordtse joden. De organisatie ziet ervan af, omdat de Duitse maker van de zogeheten struikelstenen, Gunter Demnig, zijn reis naar Nederland heeft afgelast door de coronacrisis. In onder andere Sliedrecht gaat de steenlegging nog wel door.

In Dordrecht liggen 119 stolpersteine bij woningen van in de oorlog weggevoerde joden. De werkgroep Stolpersteine Dordrecht wil er in totaal 200 plaatsen.

In het Berlijnse atelier van Demnig liggen tientallen steentjes klaar. Ook heeft de Dordtse werkgroep er nog enkele 'in huis' van een vorige zending. Die zouden afgelopen voorjaar gelegd worden, maar die plechtigheid moest toen al ook worden afgelast vanwege de corona.

De werkgroep had gehoopt in november alle nieuwe steentjes, in stoepen verspreid over de binnenstad, weer gewoon te kunnen aanbrengen. Als het niet kon door Demnig zelf, dan anders door medewerkers van gemeentewerken. Door de nieuwe coronamaatregelen wordt daar dus ook vanaf gezien.

De organisatie hoopt de steentjes begin volgend jaar alsnog te kunnen leggen.

Sliedrecht

Stichting Struikelstenen Sliedrecht legt op 21 november wél twee Stolpersteine neer, ondanks dat de maker van de stenen er niet bij kan zijn. "Daarom zullen wij de legging op een andere manier regelen, in besloten kring", laat de stichting weten.