Rotterdamse woningcorporatie Vestia opnieuw op miljoenenjacht

Vestia zegt dat Société Générale de voormalig kasbeheerder van de corporatie Marcel de V. zou hebben omgekocht om hem zover te krijgen dat hij omstreden derivatencontracten afsloot. Daarnaast had de bank volgens Vestia kunnen weten dat de woningcorporatie zich volgens de wet helemaal niet met de beleggingsconstructies mocht bezighouden. Ook BNP Paribas is direct of indirect verantwoordelijk voor de schade, zegt Vestia zonder in detail te treden.

Vestia kwam acht jaar geleden in financiële moeilijkheden toen de rente niet steeg, waartegen de corporatie zich had verzekerd, maar daalde. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. De affaire leverde een schadepost op van meer dan 2,5 miljard euro. De kasbeheerder van Vestia en een financieel adviseur zijn in 2018 veroordeeld tot celstraffen.

Vestia begon eerder zaken tegen ABN Amro en Deutsche Bank vanwege hun aandeel in het derivatendebacle. Dat leidde destijds tot schikkingen.