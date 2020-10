Uitslag poll: ruim een derde slaat sinterklaasviering over

In onze poll stelden wij de vraag: Hoe vier jij dit jaar Sinterklaas? Een groot deel viert het dus niet. Van de stemmers die het wél vieren, viert 47 procent het alleen met het eigen gezin. Met de huidige coronamaatregelen, maximaal drie genodigden thuis per dag, kunnen ook opa's en oma's langskomen om met hun kleinkinderen het feest te vieren.

Maar 3,5 procent geeft aan Sinterklaas via zoom of videoverbinding te vieren.

Liever cadeautjes met Kerst

Op onze Facebookpagina werd ook druk gediscussieerd over de Sinterklaasviering. Velen geven aan Sinterklaas niet te vieren dit jaar. Niet alleen vanwege de coronacrisis, maar omdat zij dit nooit vieren of liever met Kerst cadeautjes geven. Zo zegt Tino van Hees: "Wij doen dat met Kerst." En voor Kimbo du Moulin is er een andere reden dat Sinterklaas niet gevierd wordt: "Helemaal niet meer sinds ik weet dat hij niet bestaat."

In de open reacties op de poll wordt nog een creatieve oplossingen genoemd. "Wij nemen een YouTube-video op en daar kan iedereen naar kijken."

'Pietencentrales'

Ook voor de 'Pietencentrales' gaat pakjesavond dit jaar niet hetzelfde zijn. Zo is een huisbezoekje van de Sint en Piet gezien de maatregelen lastiger dan normaal.

"Wij zijn nu aan het inventariseren of er überhaupt interesse voor huisbezoeken is", zegt Yvonne Dos van Sinterklaascentrum Rotterdam. "Alles is anders dit jaar. We zijn net met de mailing gestart en wachten de reacties af. Dan kunnen we de alternatieven bespreken."

SINTERKLAASrotterdam laat de huisbezoeken wel doorgaan en ze zitten al helemaal volgeboekt. "Maar wel met een heel COVID-19 protocol, dus geen opa en oma of vriendjes en vriendinnetjes," legt Rob Ganier uit. "Echt alleen het gezin. En we hebben speciale mondkapjes laten maken voor de Sint en Pieten." Het plan is om de bezoeken met z’n drieën te doen; sint en twee pieten. "Maar het gaat er aan liggen wat er op 5 december wel of niet mag."

Voor de mensen die een huisbezoek niet zien zitten, biedt Garnier twee alternatieven: "Een videoverbinding of een meet en greet met de Sint. De kinderen moeten niet al te jong zijn, want de ouders mogen niet mee. Het personeel bestaat uit acht volwassenen en we kunnen dertig kinderen ontvangen."

Stichting Sinterklaasbrigade Rotterdam slaat Sinterklaas dit jaar helemaal over. "Wij vinden dat het niet mogelijk is", zegt Astrid Videler van de stichting. "Want je mag geen verjaardagen vieren door bijvoorbeeld elk uur ander mensen te ontvangen. Dus vind ik ook niet dat je bij anderen op bezoek mag."

