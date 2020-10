Kijk dit dan! Rotterdam-Beverwaard al helemaal in de kerstsferen

De families Lok in de Geullestraat in Rotterdam-Beverwaard hebben afgelopen weekend hun handen flink uit de mouwen gestoken. Het resultaat van al dat werk mag er zeker zijn: hun huizen zijn al helemaal klaar voor Kerst 2020!

Lydia en Monique Lok, die naast elkaar wonen, versieren elk jaar hun huizen met kerstballen en -lichtjes. Een uit de hand gelopen grap. Nog voordat de wintertijd is ingegaan, zijn de huizen van de families Lok al versierd. "Omdat het nog goed weer is. Niet te koud, anders staan we te bibberen", legt Lydia uit. Bovendien willen de families de mensen wat opvrolijken in deze coronacrisis. "Nu kunnen we er lekker lang van genieten!"

Nieuw dit jaar is de grote sneeuwpop, die tussen de huizen in staat. Met behulp van een hoogwerker is dit ding van bijna vijf meter lang opgehangen. Ook de verlichte sterren staan er voor het eerst.

Reacties

Lydia en Monique krijgen in deze tijd van het jaar veel reacties. De meeste zijn positief, vertelt Monique. "Het is een keer gebeurd dat mensen de stekker eruit hebben getrokken, maar we houden alles goed in de gaten."

Wie de versierde huizen van de families Lok wil zien, heeft nog ruim twee maanden de tijd. Pas op 1 januari 2021 worden de kerstballen, lichtjes en sneeuwpoppen verwijderd. "Dat is binnen een dag gebeurd", zegt Monique.