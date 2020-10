Het weer van vandaag: veel bewolking en een beetje regen

Vandaag is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. De temperatuur loopt op naar 14 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Vanavond is het eerst nog droog, maar vannacht gaat het vanuit het zuiden langdurig regenen. De temperatuur zakt naar 12 of 13 graden en er staat een matige zuidenwind.

Morgen start de dag grijs en nat, maar in de loop van de ochtend wordt het droger.

Morgenmiddag klaart het vanuit het westen op en schijnt de zon geregeld. Lokaal is er nog een enkele bui mogelijk. De temperatuur loopt op naar 18 of 19 graden en de zuidwestenwind trekt flink aan in de loop van de dag.

Aan het eind van de middag of aan het begin van de avond staat er een krachtige tot stormachtige zuidwester. Aan zee zijn windstoten tot 100 km/u mogelijk.

Vooruitzichten

Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Er vallen geregeld enkele buien en af en toe schijnt de zon.

Donderdag is het nog 17 graden, maar vanaf vrijdag daalt het kwik weer iets.