Feyenoord verlengt contract met hoofdsponsor Droomparken

Feyenoord heeft het contract met hoofdsponsor Droomparken verlengd. De overeenkomst loopt nu tot en met juni 2022. Ook is er een optie voor nog een seizoen.

Onderdeel van de afspraken is dat EuroParcs, moederbedrijf van Droomparken, tijdens de Europa League wedstrijden al op het shirt te zien is. Komende donderdag worden de shirts voor het eerst gebruikt.

Afgelopen zomer werd Droomparken overgenomen door de EuroParcs Group. Dit seizoen zal Droomparken nog op de Feyenoord-shirts te zien zijn in de competitie. Vanaf volgend seizoen staat er EuroParcs op de shirts.

"We zijn blij dat we in deze financieel moeilijke tijd zo'n trouwe partner hebben gevonden", zegt Joris van Dijk, commercieel directeur van Feyenoord.