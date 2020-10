Meer acne en puistjes door mondkapjes, maar wat doe je eraan?

Nina Kazemi van het Beauty Institute Nina K in Rotterdam zag de afgelopen maanden het aantal mensen met klachten over acne met dertig procent toenemen.

"Rode bultjes, irritatie, jeuk", legt Kazemi uit. "En dat allemaal door de wrijving van de stof tegen de huid. Door het dragen van het masker blijven bacteriën langer op de huid en die houden daar wel van."

Wat te doen?

Maar hoe kan je deze problemen voorkomen? "Een wegwerpmondkapje is wat fijner, als je 'm ook echt weggooit na gebruik. De stoffen mondkapjes, vooral als het synthetisch is, zal voor nog meer irritatie zorgen. Een stoffen masker werkt wel, als die van 100% katoen of zijde is."

Eigenlijk zou je, om huidirritatie te voorkomen, een masker nooit langer dan twintig minuten moeten dragen. Maar in de praktijk komt dat er niet van. Sommige mensen dragen zo'n masker zelfs een hele dag.

Expats

Kazemi zag de afgelopen weken het aantal mensen met acne en jeugdpuistjes steeds verder toenemen. Aanvankelijk waren het vooral expats. "Omdat zij als eerste heel consequent mondkapjes op hadden", legt Kazemi uit. "Maar de laatste tijd komen er ook steeds meer Nederlanders en Rotterdammers die daar last van krijgen, nu er vaker maskers worden gedragen."

Mannen en vrouwen lijken evenveel last van de 'mascne' (een verbastering van het Engelse mask en acne) te hebben. Wel hebben mensen die vroeger vaker last hadden van jeugdpuistjes, een grotere aanleg om ook mondkapjesacne te krijgen.