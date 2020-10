Leugenonderzoek: wie kan er het beste liegen binnen een familie?

We doen het allemaal wel eens: liegen. En dat hoeven niet meteen de allergrootste leugens te zijn, maar soms iets overdrijven of een 'leugentje voor bestwil', wie doet dat nou niet?

Maar wie is het beste in liegen? En wie prikt er het makkelijkst door een leugen heen? Dr. Sophie van der Zee van de Erasmus Universiteit in Rotterdam deed onderzoek naar het leugenachtig gedrag binnen families en vriendengroepen.

"We lieten zo'n zevenhonderd mensen twee filmpjes opnemen", legt Van der Zee uit. "In het ene filmpje werd een waarheid verteld en in het andere filmpje een leugen. En mensen moesten dan inschatten of er sprake was van een leugen."

Familiebanden

Op die manier werd onderzocht wie er het beste kan liegen en wie het beste leugens opmerkt. "De beste leugenaars zijn eigenlijk de meest charismatische sprekers', gaat Van der Zee verder. "Het zijn de mensen met de vlotste babbel."

En als je denkt dat ouders de leugens van hun kinderen het makkelijkst doorzien, dat is niet waar. "Het was in feite niet meer dan kansniveau, zeg maar 50 procent dat het goed was. Andersom overigens ook. Kinderen hebben ook niet overmatig door wanneer hun ouders liegen."

Maar wie heeft dan het beste door dat ze in de maling worden genomen? "Broers en zussen", zegt Van der Zee lachend. "Ik denk zelf dat broers en zussen vaker een team vormen tegen de ouders. Ze zijn vaker bij elkaar en hebben dus meer voorbeelden van hoe een leugen eruit ziet."

Sommige onderzoeksresultaten gingen in tegen de ideeën die veel mensen van liegen hebben. "Zo gaat de politie ervan uit dat mensen bij een bekende leugens wel kunnen doorzien. Maar het maakt helemaal niet uit of iemand wildvreemd is of juist een bekende."