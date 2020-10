Podcast Sparta: 'Opeens is die trots er weer, de trots om Spartaan te zijn'

Twee dagen na het gelijkspel tegen Feyenoord in De Kuip blikken Spartanen Anton Slotboom en Ruud van Os terug op de derby vanuit Spartaans perspectief. De speel- en strijdwijze van Sparta zorgt voor een trots gevoel in Spangen.

"We hebben het al eerder gehad over supportersbeleving als je niet naar het stadion kan," vertelt Slotboom. "Het seizoen begon taai, maar tegen AZ was het toch op het puntje van de stoel. Nu tegen Feyenoord, voor Spartanen hét moment van het seizoen. Echt een meetpunt en het ging goed. Ik ging naar buiten in mijn Spartashirt en voelde opeens die trots weer. Het trots zijn op Sparta, het bestaat nog."

De 5-3-2 van Fraser

Na afloop ging het veel over de tactische keuzes van Fraser, waarmee hij Feyenoord en Dick Advocaat de baas was was. "Dat is een groot compliment voor Fraser," blikt Van Os terug. Volgens hem is die 5-3-2-tactiek zeker voor herhaling vatbaar. "Een middenveld met Burger, Auassar en Harroui en vijf verdediger erbij, dat kan prima. Ik kan zo snel niet een sterkere opstelling verzinnen. Dit hele seizoen is overleven, net als in De Kuip zondag."

