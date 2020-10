Daten in coronatijd: ga wandelen!

Je kan niet naar de kroeg of het restaurant en de bioscoop is met dertig mensen ook al vol. Waar neem je dan je date mee naartoe als je er samen even uit wil? Datingapp Breeze komt deze periode in Rotterdam met een oplossing: wandeldates.

De makers van de app wijzen erop dat de eenzaamheid onder jongvolwassenen door de coronauitbraak is toegenomen. Met iemand op stap gaan in de buitenlucht is daarbij een prima oplossing.

"Als voldoende afstand wordt gehouden, men bij milde klachten de date al verzet en als de date in de buitenlucht plaatsvindt, is de kans op besmetting namelijk gering", zegt Marsha Goei van de applicatie. "In Rotterdam tippen we onze gebruikers om de highlights rondom Blaak te bezichtigen of juist om een rustige plek op te zoeken in de Oudehaven."

De bedoeling van de applicatie is om op een online manier, het offline ontmoeten te stimuleren. In totaal zijn er nu al 1500 dates georganiseerd.