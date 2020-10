Flakkee verlost van zware 'wietlucht' van legale hennepteelt

De legale hennepplanten op Goeree-Overflakkee worden op dit moment geoogst. En dat is goed nieuws voor omwonenden. Zij hebben behoorlijk last gehad van de ‘wietlucht’ en zijn blij dat de planten nu verdwijnen.

Boer Frank Franzen heeft als proef bij Oude-Tonge en Herkingen zijn akkers vol hennepplanten gezet om de vezels vervolgens te gebruiken voor het persen van spaanplaten. Die hoeven dan niet van hout te worden gemaakt.

Het gaat om hennepplanten waar de THC uit is ontwikkeld, de stof waar je ‘high’ van wordt. Dat maakt het een volledig legale teelt.



Maar als het aan de buurtbewoners in Oude-Tonge ligt hoort hennep niet zo dicht bij een dorp geteeld te worden. De hennepplanten staan hier niet alleen naast een woonwijk, maar grenzen ook aan een camping, bungalowpark en sportvelden.

Sterke lucht

“Ik kon echt dagen niet buiten zitten deze zomer, omdat het te heftig was”, vertelt een bewoner. “Een sterkte, indringende lucht is het. Het drong het huis binnen, de kleren roken ernaar.”

Zijn overbuurman kijkt vanuit het slaapkamerraam zo op de planten. Hij vertelt dat zijn moeder er zelfs lichamelijke klachten kreeg. “Ze kreeg er hoofdpijn van en werd er misselijk van. Ze heeft COPD en de lucht was zo sterk dat hij op haar ademhaling sloeg.”

Dat er meer gewassen zijn die niet altijd lekker ruiken, vinden ze hier in de buurt geen argument. “Spruitjes, uien of bemesten, ja daar heb je ook stank van, maar dat is maar even. Dit heeft echt maanden geduurd.”

Geen overtreding

Ook bij de gemeente Goeree-Overflakkee kwamen klachten binnen. Maar aangezien het gaat om een legale teelt, kan er ook niet gehandhaafd worden. Er wordt namelijk geen overtreding begaan, laat de gemeente op Facebook weten. Bovendien draagt het bij aan de doelstellingen die het eilandbestuur heeft op het gebied van duurzaamheid.

Dat duurzaamheidsoogpunt is zeker belangrijk, vinden ook de omwonenden. Maar naar de overlast moet wel gekeken worden. “Flakkee is groot genoeg. Dit moet verder van de bewoonde wereld kunnen, zou je zeggen.”

Boer Franzen zegt hier volgend jaar zeker naar te gaan kijken. Sowieso zal er volgend jaar vanwege de gewasrotatie weer iets ander gewas op de grond staan.