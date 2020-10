Meespieken bij zwangere neushoorn Naima in Blijdorp

Mensen die een glimp willen opvangen van de hoogzwangere zwarte neushoorn Naima in Diergaarde Blijdorp, kunnen meekijken in de kraamstal. De Rotterdamse dierentuin heeft webcams geïnstalleerd waardoor liefhebbers geen moment hoeven te missen van de aankomende bevalling.

Naima is drachtig van haar tweede jong. De draagtijd bij neushoorns is zestien maanden. Dat betekent dat Naima begin november is uitgerekend.



Als alles goed gaat is het de derde zwarte neushoorn die in Nederland geboren wordt. Ook de voorgaande keren was dat in Blijdorp. De eerste geboorte van een zwarte neushoorn in Blijdorp was in 1963. Daarna was er nog een keer een geboorte in 2017.