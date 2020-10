Komt er na 27 jaar een einde aan Duimdrop? 'Zodra ze sluiten worden de pleinen weer onrustig'

Stichting Buurt- en Speeltuinwerk (BSW) Rotterdam kreeg onlangs te horen dat de gemeente alle Duimdrop-containers in de stad wil sluiten. "We zijn in shock. Het is als een donderslag bij heldere hemel meegedeeld", reageert BSW-directeur Annemarie de Knegt.

De Duimdroppen zijn omgebouwde zeecontainers, waaruit beheerders speelgoed kunnen uitlenen aan kinderen. Ze staan op twintig verschillende plekken in Rotterdam. "Het gaat om spanningsvolle pleinen, met name in de oude wijken van Rotterdam", vervolgt De Knegt. "De kinderen die daar wonen zijn niet de kinderen die iedere week door hun ouders naar de sportschool worden gereden, het zijn kinderen die helemaal geen geld of middelen hebben om naar de sportscholen te gaan."

"We zijn 27 jaar geleden op verzoek van de gemeente met Duimdrop gestart op pleinen waar veel onrust was. En dan gaat het al die jaren goed en blijft het op al die pleinen rustig, waardoor je nu hoort dat het gedateerd is. Maar die pleinen zijn rustig omdat de Duimdroppen bestaan. Zodra ze gesloten zijn gebeuren er weer onrustige dingen."

De Knegt benadrukt dat de Duimdroppen meer functies hebben dan alleen spelen. "Er wordt gespeeld, maar daarmee zie je de kinderen en heb je een signaalfunctie van hoe het met de kinderen gaat. Het is veel meer dan spelen, het heeft een sociaal maatschappelijke functie. De medewerkers van Duimdrop zijn een soort vaders en moeders van de wijk."

Schok

Desondanks wil de gemeente bezuinigen en alle twintig containers sluiten. "Het is als een donderslag bij heldere hemel meegedeeld. Niet eens op papier, gewoon pats boem zonder aankondiging en opgaaf van redenen", vertelt De Knegt daarover.

"Officieel is het met ingang van januari vijftig procent bezuinigen en met ingang van 2022 honderd procent bezuinigen. Technisch betekent dat nu gelijk ontslag aanvragen. Vanaf januari heb je dan dus lege containers en kinderen thuis, niet meer op de pleinen. Juist in deze tijd is dat buitenspelen voor kinderen zo belangrijk."

De Duimdroppen kosten de gemeente Rotterdam nu 850 duizend euro per jaar, vertelt De Knegt. "Daarvoor spelen er tweeduizend kinderen in de week. Het is heel veel geld, maar als je bedenkt dat er 55 miljoen naar de sport gaat, zeg ik ja: het is niet zoveel geld. Als je het sluit en kijkt wat er dan gaat gebeuren... dan zijn de pleinen leeg. En wat gebeurt er dan met en voor de kinderen?"

Geen gesprek met wethouder

Direct verantwoordelijk voor het sluiten van de Duimdroppen is wethouder Sven de Langen, met wie De Knegt nog niet om de tafel heeft gezeten. "Dat is het schrijnende, ik ben twee jaar directeur van BSW en wij proberen al twee jaar in gesprek te komen met wethouder De Langen. Niet gelukt, tot op heden. Nooit gehoord, nooit gezien. Knal, boem, geen tijd voor overleg."

De Knegt hoopt daarom dat dat overleg er alsnog komt en haalt onder meer steun uit berichten op sociale media. "De kinderen voeren zelf actie. Via #houdduimdorpopen zie je tientallen filmpjes, petities en instagram-posts."