Rotterdamse kinderen en jongeren zetten zich in voor War Child

Verschillende organisaties die actief zijn in de kinderopvang, buurtwerk en zorg in de regio gaan de komende weken met de jeugd uit Rotterdam en omstreken allerlei activiteiten bedenken om aandacht te vragen voor het werk van hulporganisatie War Child. Dat doen zij in het kader van de Wondere Wereld Peace Challenge, die dinsdag van start is gegaan.

Onder meer de jeugd van kinderopvang BijDeHand in Rotterdam, stichting GroeiBriljant in Berkel en Rodenrijs en de organisatie Buurtwerk doen mee aan het project. "De deelnemers nemen, onder begeleiding van de pedagogisch medewerker, of jongerenwerker, een rapnummer op, maken een poster of zetten een kaartenactie op", zegt Manja Hopmans, manager Projecten & Innovatie.

"We willen dat alle kinderen en jongeren zelf creatief nadenken over hoe je het werk van War Child onder de aandacht kunt brengen. Zo leren ze meteen over kinderen in andere delen van de wereld."

Een speciaal ontwikkeld inspiratieboek helpt iedereen op weg, vertelt Hopmans. "Iedere actie levert vervolgens een punt op. De locatie met de meeste punten wint de hoofdprijs: een ontmoeting met Vivianne Miedema, topscorer van het Nederlands elftal."