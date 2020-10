FC Rijnmond Extra Europa League-special: 'Inzakken en toeslaan op de counter'

In FC Rijnmond Extra bespreken Bart Nolles, Pierre van Hooijdonk en Dennis van Eersel de kansen van de Rotterdammers in Europa. Zit dit seizoen overwintering er in? En wat brengt Europees voetbal Feyenoord?

"Heel veel ervaring. Dat is het mooiste aan de Europese wedstrijden", zegt Pierre van Hooijdonk. "Andere landen, andere tegenstanders en culturen, het is vaak ook wat gemener: je wordt er echt wijzer van", zegt Pierre van Hooijdonk, die met Feyenoord de laatste Europese prijs won in 2002.

'Een punt is een goed resultaat bij Dinamo Zagreb'

Dinamo Zagreb is donderdagavond in Kroatië de eerste tegenstander van Feyenoord. "Ik heb ze niet op mijn netvlies staan. Maar het zal vooral aan Feyenoord zelf liggen. Als ze de lijn doortrekken die ze ingezet hebben, met dezelfde bezetting, én nog beter worden, dan zit er wel een goed resultaat in", zegt Van Hooijdonk.

Een gelijkspel is volgens Dennis van Eersel al een goed resultaat: "Gezien het moyenne van Feyenoord in Europese uitwedstrijden, zou een punt bij de kampioen van Kroatië, waar voorin twee internationals staan en op een doel een international staat, een uitstekende start zijn van de poule."

Europese speelwijze wijkt niet af van Advocaat-tactiek

Feyenoord's tactiek in de Europa League zal niet erg afwijken van de speelwijze in de eredivisie. "Dat is inzakken en uiteindelijk proberen toe te slaan op de counter. De vraag is of je daar voldoende snelheid voor in huis hebt. Dat is een groot vraagteken, maar het zal wel die kant opgaan", zegt Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk vindt dat Feyenoord zich moet laten zien in Europa. "Kwalificeren is altijd wat je wil, maar ik vind dat dat je als Feyenoord geen flater moet slaan. Maar verder, het Europese voetbal in dit seizoen, het is natuurlijk financieel van belang, maar het is geen 'moetje'. Je hebt een ontzettend dicht competitieprogramma met veel wedstrijden. En ik verwacht dat Feyenoord lang mee gaat doen om de titel. Dan is Europees voetbal secundair."