Al tachtig jaar lappen vader en zoon De Kruijf versleten schoenen op

De etalage van schoenmakerij De Kruijf in Rotterdam-Overschie is omgetoverd in een kleine overzichtstentoonstelling met foto's van tachtig jaar handen uit de mouwen. De Kruijf senior begon in 1940 in Rotterdam-Noord in een kelderruimte met het opknappen van schoenzolen met oude autobanden. In 1980 trad junior in de voetsporen van zijn vader en runt nog altijd de schoenmakerij. In tachtig jaar schoenmakerij is er veel veranderd.

"Als ik me bedenk dat mijn vader in het begin van de oorlog voor zichzelf is begonnen en het heeft doorstaan, sta ik nog altijd versteld", zegt zoon De Kruijf. Vroeger heette het schoenherstelservice en was het een zittend ambacht, nu is het een staand beroep met ondersteuning van machines. "Ik was niet in de voetsporen van mijn vader getreden als ik het nog altijd met de hand had moeten doen", zegt hij lachend.

De Kruijf senior was een weesjongen en woonde in een tehuis in Nijmegen. Daar heeft hij vanaf zijn veertiende meegewerkt bij een schoenhersteller. Met deze ervaring op zak gaat hij in Rotterdam aan de slag als hulpschoenmaker. De betaling is slecht en uitgerekend in het jaar dat Rotterdam wordt platgebombardeerd, besluit hij voor zichzelf te beginnen.

De Kruijf fietst door de stad om schoenen op te halen en na herstel weer terug te brengen. Tijdens de oorlog is het moeilijk om aan goede materialen te komen en hij koopt allerlei spullen op om zijn klanten te kunnen blijven helpen. "Heel wat Rotterdammers hebben met stukken van autobanden onder hun schoenen gelopen", vertelt zoon De Kruijf.

In 1956 verhuist de schoenmakerij van Noord naar Overschie en nog altijd zit hij daar in hetzelfde winkelpand. De plek is dus al ruim zestig dezelfde maar het werk van schoenmaker is enorm veranderd.

Klaar terwijl u wacht

Was vader De Kruijf vroeger soms wel anderhalve dag bezig met het repareren van een schoen, nu gaat dat veel sneller, vaak al binnen een half uur. "Het principe van klaar terwijl u wacht, komt door de mechanisering van de schoenreparatie.

Op zijn zestiende rolt De Kruijf junior in het vak. Uit nood. Zijn vader zit omhoog omdat een medewerker ziek thuis komt te zitten. "Mijn vader was toen al op leeftijd en ik kon hem niet laten zitten. Ik ben hem gaan helpen." Dat was in 1980. Eerst als helpende hand, daarna als leerling-schoenmaker en tot slot als opvolger van zijn vader.

De jonge Leo de Kruijf als net gediplomeerd schoenmaker



Voor zijn schoenmakersdiploma slaagt hij cum laude. Nog ruim vijftien jaar hebben vader en zoon samengewerkt totdat De Kruijf senior op zijn 78ste besluit het rustiger aan te doen. "Je kan heel goed oud worden met dit vak", zegt De Kruijf junior.

Vroeger waren het bijna alleen maar nette schoenen die goed te repareren waren schoenmaker De Kruijf

Het oplappen van schoenen blijft iets moois, zegt de schoenmaker uit Overschie. Al veranderen tijden en gooien veel mensen hun oude schoenen eerder weg dan dat ze die een tweede leven gunnen. "Vroeger waren het bijna alleen maar nette heren en damesschoenen die goed gerepareerd konden worden omdat die van leer waren, maar tegenwoordig komt er veel meer kunststof bij kijken en dat is soms niet te repareren. Daar hebben we met zijn allen in het schoenmakersvak mee te maken."

Oplappen afgetrapte lievelingsschoenen

Hij blijft optimistisch, vindt het nog altijd een mooi vak en doet zijn uiterste best om iedere schoen weer een nieuwe kans te geven, ook sneakers. "Er is nog steeds veel te maken." Hij heeft een voorkeur voor het opkalefateren van afgetrapte lievelingsschoenen. "Soms vragen ze schoorvoetend en bijna verontschuldigend of ik nog iets met hun favoriete maar versleten schoeisel kan, en dan is het leuk om de glimlach op de gezichten van de klanten te zien als ik zeg dat dat wel gaat lukken."

Leo de Kruijf zit al ruim veertig jaar in het schoenmakersvak



Veel schoenmakers kunnen niet meer bestaan van alleen schoenmaken. De Overschiese schoenmaker combineert het met een pasfoto-, was- en kledingherstelservice. De Kruif junior runt de zaak samen met zijn vrouw Kitty.

Of zijn zoon interesse heeft in het vak, is ongewis. "Hij is fotograaf en is handig met de promotie op sociale media. Of hij mij wil opvolgen, is nu niet aan de orde." Zijn vrouw heeft in het jubileumjaar van de nood een deugd gemaakt. Zij naait mondkapjes om je te beschermen tegen het coronavirus.