'Mijn ouders zaten drie weken binnen omdat de Turkse tv dat zei'

"Veel inwoners in Rotterdam-Zuid die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, weten te weinig van de Nederlandse corona-regels," zegt Zeki Baran, vrijwilliger in het wijkgebouw aan het Afrikaanderplein. Daarom krijgen Turks-Rotterdamse vrouwen in het wijkgebouw apart voorlichting over de Nederlandse corona-maatregelen.

"Ik kijk naar het journaal, maar ik begrijp er weinig van. Ik vraag mijn kinderen het te vertalen" zegt Hatcie Bayram, die vandaag 'les' krijgt in de Nederlandse corona-regels. Ook Songul Yilma neemt deel aan de voorlichtingsbijeenkomst. Ze vertelt over haar buurman met corona: "Hij gaat gewoon zonder mondkapje naar buiten toe om boodschappen te doen. Ik was echt boos op hem."

Begrafenissen

In het wijkgebouw worden de vrouwen in kleine groepjes geinformeerd over de Nederlandse situatie. "Niet alleen over het mondkapje, maar ook over wat er gebeurt als je corona heb en wat bijvoorbeeld de regels zijn tijdens begrafenissen", zegt Baran.

Ook de ouders van Zeki Baran halen hun informatie vooral van de Turkse televisie, vertelt hij. "Mijn ouders bleven als 65-plussers drie weken binnen, omdat dat op de Turkse televisie gezegd werd." Zo krijgen ze volgens Barin vooral de Turkse regels mee, maar weten vaak niet goed welke regels in Nederland gelden.



Vertalingen

Wat Baran betreft zouden niet alleen in het Turks en Marokkaans, maar zeker ook in het Bulgaars en Pools actief vertalingen moeten worden verspreid van de Nederlandse corona-regels.