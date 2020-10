Nieuw wapen in de strijd tegen armoede: 'Pak eerst het stressgedrag aan'

Focus bij de aanpak van armoede ook op stress en roken. Dat is het advies dat voorkomt uit het programma Grip & Gezondheid van GGZ-instelling Indigo Rijnmond. "Op die manier kunnen we de armoede-problemen beter bestrijden."

Volgens preventiedeskundige Wil Vrencken van Indigo hangen stress, roken en armoede nauw met elkaar samen. "Als je iedere dag moet nadenken over hoe je rondkomt, dat levert gigantische stress op. Vanuit die stress gaan mensen roken omdat ze denken dat het de stress verlicht. Het tegendeel is waar."

Positieve resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat een interventieaanpak voor roken, stress en schulden succesvol is. Sara Shagiwal, onderzoekster van de Erasmus Universiteit is tevreden met de resultaten: "De interventie heeft een positief effect op stress en rookgedrag. We zien dat er een significante afname is van stress gerelateerde klachten en nicotineafhankelijkheid bij de mensen die meededen aan het project."

De methode van Grip & Gezondheid gaat alsvolgt, vertelt Vrencken:“We gaan eerst aan de gang met stress. Dat herkennen mensen ook. Wat kunnen ze doen op het moment dat ze stress ervaren om rustiger te worden? Vanuit het minder stress hebben, is er meer ruimte in het hoofd om anders naar dingen te kijken. Ze hebben meer ruimte om na te denken over hun rookgedrag.”

Het rookgedrag heeft volgens Vrencken te maken met een vicieuze cirkel. “Mensen met geldproblemen die roken, dat klinkt vreemd. Je hebt al weinig geld en dan ga je ook nog roken, wat duur is."

Wethouder Michiel Grauss is erg blij met de nieuwe aanpak: “Rotterdam is de armste stad van Nederland. Als bestuur zijn we altijd op zoek naar manieren om de armoede zo goed mogelijk te bestrijden", aldus de wethouder armoedebestrijding. "Maar we kijken ook naar het verbeteren van de gezondheid, dit onderzoek pakt dat mooi aan. Dit project blijkt effectief, en dus krijgen ze onze steun om nog meer Rotterdammers te helpen.

Buddy

Deelneemster Maureen Fabri is dankbaar voor het project. "Voor dit project heb ik vijf jaar in de schuldsanering gezeten. Samen met een buddy heb ik mijn geldzaken op orde gekregen. Ik heb nu een spaarpotje, een nieuwe fiets en nieuwe meubels, doordat we een lijstje van inkomsten en uitgaven zijn gaan maken."

Het project heeft bij Fabri ook een verandering in haar rookgedrag veroorzaakt, wat ze nu probeert over te dragen. "Ik wilde heel graag stoppen met roken. Als ik nu thuis kom, ruikt mijn huis niet meer naar rook. Dat is heel fijn. Ik probeer het voort te zetten bij mijn jongste zoon. Ik ben hem nu aan het helpen met stoppen."