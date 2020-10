Storm op komst: geen coronatesten in Zuidland

In de teststraat in Zuidland op Voorne-Putten kan morgen vanaf 13.00 uur niet getest worden vanwege de harde wind die verwacht wordt. De GGD vindt het niet veilig om het testen door te laten gaan, omdat het deels in een tent gebeurt.

"Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van onze medewerkers zijn wij genoodzaakt om de afspraak te verzetten", laat de GGD weten aan mensen die een afspraak hadden voor een coronatest.

"Wij zijn druk bezig om alle afspraken vanaf 13:00 uur te verplaatsen naar een ander moment", laat een woordvoerder van de GGD Rotterdam weten. "Of dat meteen de volgende dag kan, weten we niet, maar we doen ons best."