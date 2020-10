Rechercheur over 'de zaak van zijn leven': moord op een Rotterdamse banketbakker

In de documentaireserie 'De Zaak van je Leven' blikken rechercheurs dinsdagavond op NPO2 terug op de moord op de 69-jarige Rotterdamse banketbakker Albert de Heer. Rechercheur Cor Krab onderzocht de moordzaak in 2007 en vertelt op Radio Rijnmond: "Veel details staan nog op mijn netvlies gebrand."

De gepensioneerde banketbanker hielp die dag zijn zoon in de bakkerij aan de Rotterdamse Aert van Nesstraat, toen hij werd overlopen door twee overvallers. Zijn zoon vond hem kort na de overval dood en zwaar mishandeld op de vloer van de bakkerij. "Zijn ogen waren bont en blauw geslagen," vertelt zoon Anton de Heer in deze aflevering van De Zaak van je Leven. "Hij zag eruit als Rocky in het laatste deel van de film. Ik was volledig in paniek, ben de straat opgerend om hulp te halen, want binnen was de telefoon onklaar gemaakt."

Hardwerkende man

Cor Krab was nog niet zo lang rechercheur toen hij met de zaak aan de slag moest: "Het was een van mijn eerste grote onderzoeken en gelijk een moordzaak. Het was bijzonder omdat het om een onschuldige, hardwerkende man ging, die net met pensioen was en vlak voor Pasen zijn zoon kwam helpen in de bakkerij. Dat raakt je toch meer dan als het om criminelen onderling gaat."

"Ik moest het slechte nieuws aan nabestaanden van het slachtoffer gaan vertellen,"zegt Krab. "De emotie en paniek die je dan ziet, dat blijft op je netvlies staan."

Jonge verdachten

Voor de moord op De Heer werden twee jonge verdachten opgepakt en veroordeeld, vervolgt Krab: "Eentje was nog minderjarig zelfs. Het waren jongens die op straat leefden en rondkwamen van het plegen van dit soort misdrijven."



De aflevering van 'De Zaak van je Leven' is dinsdagavond te zien op NPO2 om 22.25 uur.