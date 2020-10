SV Poortugaal is vernielzuchtige hangjongeren spuugzat: 'Het houdt maar niet op'

Sportvereniging Poortugaal is helemaal klaar met het vandalisme op en rondom hun terrein. De afgelopen maanden is door lokale hangjongeren voor minimaal tienduizend euro schade aangericht, zegt de voorzitter van de vereniging. Van brandstichting op het kunstgras tot vernielde hekwerken, dug-outs en reclameborden.

"Het is echt verschrikkelijk, ik heb er gewoon geen woorden voor," zegt Jaap Smaling van SV Poortugaal. "Het vervelende is dat we er bijna niks aan kunnen doen, want het is een open park. We hebben al wel een camera opgehangen bij het sportgebouw, maar kunnen nog meer camera's gewoon niet betalen. "

Op tribunes hangen

Volgens Smaling gaat het om jongeren uit Poortugaal, Hoogvliet en Rhoon. "Die hebben weinig te doen 's avonds en komen dan bij ons de tribunes hangen. Ze rijden met deelscooters over de velden, laten brandplekken achter in het kunstgras, trekken hele hekwerken uit de grond. Gisteren hebben ze ook weer een hek vernield. Het houdt gewoon niet op."

De politie kan weinig doen, zegt Smaling: "Die hebben niet voldoende mankracht. In dit hele gebied rijden misschien een of twee wagens rond, maar als die op de Maasvlakte rijden, dan zijn ze nooit op tijd hier. En de wijkagente kan hier ook moeilijk iedere avond gaan zitten."

Moedeloos

Vooral met de herfstvakantie is er veel overlast: "Onze tribune is een soort jongerenopvangplek. We hebben er hekken omheen gezet en lampen die aanspringen, maar dat helpt ook niet. En als je ze erop aanspreekt, krijg je te horen: 'waar moeten we anders naartoe?"

Naast vernielingen heeft de sportvereniging ook veel last van de rotzooi die de jongeren achterlaten. "Iedere ochtend is een vrijwilliger wel drie kwartier bezig met opruimen. Moedeloos worden we ervan."

Met hulp van de gemeente gaat de vereniging nu hekken plaatsen om twee sportvelden. Smaling: "Dan is ons terras ook afgeschermd en daar zijn we blij mee. Maar de gemeente betaalt maar de helft van de kosten. "