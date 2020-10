SOW op de radio #5 - Fruitz

‘Fruitz’ is een opkomend fenomeen onder jongeren. Hoewel het al in 2017 in Frankrijk is ontstaan, raakt het nu pas langzaam bekend in Nederland. Maar wat is Fruitz precies? SOW reporter Lars vroeg het Ruud de Boer in ‘De minuut van Ruud’. Wist Ruud dat het om een speciale datingapp gaat?