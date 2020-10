Het weer van vandaag: grijs, storm en windstoten

Vanmorgen grijs en regenachtig. Vanmiddag meer zon en slechts een enkele bui. Het is 18 of lokaal 19 graden. Aan het eind van de middag staat er een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Met windstoten tot 90 km/u.

Vanavond en vannacht krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het is 12 of 13 graden en de wind neemt wat in kracht af.

Donderdag is het wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen. Het is 16 of 17 graden en er waait een matige tot (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten:Licht wisselvallig herfstweer met geregeld zon en een enkele bui. Het is 15 graden.