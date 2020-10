Barendrechter (17) wint nationale titel striptekenen

In 2017 won Smit voor het eerst het NK Striptekenen in zijn leeftijdscategorie. Dit keer lukte het hem opnieuw om de beste te zijn in een hogere leeftijdscategorie. Door de coronacrisis zag het kampioenschap er deze maand wel anders uit dan voorgaande keren.

Het NK Striptekenen, onderdeel van het Stripfestival Breda, vond deze keer online plaats. Bowen moest het opnemen tegen veertien mede finalisten. “Normaal zitten we op de stripboekenbeurs aan tafeltjes en staan er allemaal mensen te kijken. Dat was nu wel even anders”, zegt Smit.

Van de jury kregen de finalisten te horen dat er in 2,5 uur tijd een strip gemaakt moest worden met een filmset als thema. Smit had er gelijk een idee bij. "Ik ben eerst schetsen gaan maken om de ideeën op papier te zetten. Vervolgens heb ik een soort foto gemaakt en ben ik het digitaal gaan overtrekken en inkleuren."

'Verrassing'

Ondanks dat Smit al eens eerder had gewonnen, was hij niet helemaal zeker van zijn zaak. "Ik stelde me maar voor dat ik als laatste zou eindigen, dan zou het meevallen. Toen ik uiteindelijk gewonnen bleek te hebben was de verrassing nog groter."



Al van jongs af aan is Smit gek op tekenen, en dan vooral op het tekenen van strips. "Sowieso is tekenen gewoon leuk, want je kunt iets creëren dat van jezelf is. Bij strips kun je ook een verhaal vertellen en karakters verzinnen. Dat is gaaf."

