Vlaardinger verdrijft geesten: stank en rookoverlast in flat

Een man heeft dinsdagavond voor stankoverlast gezorgd in een portiekflat in Vlaardingen-West. De man probeerde in een kelderbox geesten te verdrijven.

Bewoners van het complex aan de Eykmanstraat roken een gaslucht en belden de brandweer. Die zag wat lichte rook in het trappenhuis en volgde dat naar de kelderboxen. Daar hing een apart luchtje, maar metingen wezen uit dat het geen gas was.

Na een tijdje vonden de brandweerlieden een man in een kelderbox die in een kommetje iets aan te verbranden was. Hij zei dat hij geesten wilde verdrijven. De politie heeft de man aangesproken. Het kommetje is geblust door de brandweer.