RET en Feyenoord denken mee over mbo-stages in coronatijd

Nu bedrijven en instellingen door de coronamaatregelen meer personeel thuis laten werken is het steeds lastiger om stageplekken aan te bieden. Ook helpt het niet mee dat evenementen zijn afgelast en de horeca dicht is. Inmiddels is er een tekort aan 1500 stageplekken in de regio.



Toch hebben Albeda en Zadkine er goede moed op dat het hen gaat lukken om stageplekken te regelen. Ron Kooren, bestuursvoorzitter van Albeda, ziet dat als zijn opdracht. “Het gaat om jongeren die aan de kant dreigen te komen te staan, En wij hebben de opdracht om al die gasten aan het werk te krijgen.”

Albeda en Zadkine hebben werkgeversorganisaties met een groot netwerk opgeroepen om mee te zoeken naar stageplekken. “Veel ondernemers zijn daartoe bereid, maar ze hebben veel aan hun hoofd”, ziet Kooren. "Ze moeten attent worden gemaakt op het probleem."

De ROC's zoeken creatieve oplossingen, zoals het bedrijf de school inhalen. Kooren noemt als voorbeeld een restauranthouder die nu zelf niet open kan, maar in de school aan de slag kan om leerlingen te laten oefenen. En dat is belangrijk omdat de restauranthouder na de coronacrisis weer personeel nodig heeft.

Kooren is inmiddels in gesprek met de RET en Feyenoord. En hij hoopt op meer bedrijven die willen meedenken over stagemogelijkheden voor ROC-studenten. Komende maand moet dat rond komen, zodat er in het voorjaar voor zoveel mogelijk studenten een stage kan zijn.