Thuishulporganisatie verbaasd over lage vaccinatiebereidheid onder personeel en cliënten

Dertig procent van de cliënten én medewerkers van thuishulporganisatie Senior Service in Rotterdam voelt niets voor de griepprik of een vaccinatie tegen het coronavirus. De uitkomst heeft de zorginstelling verrast.

Directeur Floris Vervat spreekt van een opvallend hoog percentage dat inenting weigert. Ieder jaar is er onder een deel van de mensen weerstand tegen de griepprik. Maar dat dit in coronatijd nog zo hoog zou zijn, heeft hem verbaasd.

"De geënquêteerden zitten in een kwetsbare groep en ook de medewerkers zijn vaak vijftigplussers." Als oorzaak noemt hij de verhalen die gaan over bijwerkingen van de griepprik. En over de veiligheid van het coronavaccin is nog weinig bekend.

"Ik kan niet zeggen: je moet je laten vaccineren", zegt Vervat. Hij heeft een andere oplossing. "We communiceren nu dat we de RIVM-maatregelen van afstand houden en handen wassen nooit meer loslaten."