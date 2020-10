Veel belangstelling voor Rotterdams scholingsfonds: 'Rijk moet wel bijspringen'

Gesprek met wethouder Moti over Rotterdams scholingsfonds

De aanvragen voor geld uit het Rotterdamse scholingsfonds stromen binnen. In een maand tijd zijn er ruim 260 ingediend, zegt wethouder Richard Moti van Rotterdam. De gemeente Rotterdam trekt daarom extra geld uit om nog meer werkzoekenden om te scholen en zo hun kansen op een baan te vergroten, bijvoorbeeld in de haven. Maar dan moet ook het Rijk snel bijspringen, vindt Moti.

Het scholingsfonds ging vorige maand van start. Wie door corona zonder werk zit, kan bij de gemeente een zogeheten scholingsvoucher aanvragen van maximaal 2.500 euro. Daarmee kunnen mensen een opleiding volgen tot en met mbo 4-niveau in een sector waar veel werk is.

Volgens Moti moeten de werkzoekenden een eind kunnen komen met de voucher. Een complete mbo-opleiding kan er niet van worden betaald, maar wel deelfuncties in bijvoorbeeld de zorg, bouw, ICT, logistiek of techniek. Wie eenmaal zo'n deelopleiding heeft gevolgd en aan de slag is, kan van daaruit verder leren.

Tot nu toe zijn ruim 260 aanmeldingen binnen. Bij het toekennen van de aanvragen wordt gekeken naar iemands motivatie. Want het is wel de bedoeling dat mensen de opleiding ook afmaken.

Rijk

De gemeente trekt 14 miljoen euro uit om het scholingsfonds ook volgend jaar in de lucht te kunnen houden. Voor dat geld kunnen tienduizend vouchers worden uitgegeven. Om ook in 2022 zoveel opleidingen te kunnen aanbieden, moet ook het Rijk over de brug komen, zegt Moti.