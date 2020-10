Positief bedrijfsresultaat Feyenoord, ondanks coronacrisis en negatieve transferbalans

Ondanks de coronacrisis heeft Feyenoord het boekjaar 2019-2020 weten af te sluiten met een positief bedrijfsresultaat van een half miljoen euro, op een omzet van ruim 73 miljoen euro. Doordat het resultaat op transfers bijna 9 miljoen negatief was, noteerde de club over het boekjaar wel een netto resultaat van 6,7 miljoen euro negatief.

"Dat is deels een bewuste keuze," licht financieel directeur Pieter Smorenburg de cijfers toe. "We hebben de selectie bewust bij elkaar gehouden en dus geen afscheid willen nemen van onze belangrijkste en meest getalenteerde spelers. Ook is er bescheiden geïnvesteerd in talentvolle jonge spelers. Door hen aan te trekken en te behouden hopen we sportief succes te behalen. Wat uiteindelijk dan ook weer leidt tot meer inkomsten en hogere transfersommen in de komende jaren."

Terughoudendheid met betrekking tot de financiële toekomst

Het eigen vermogen bedroeg per 30 juni 2020 18,6 miljoen euro. Volgens het KNVB financieel ratingsysteem (FRS) behoort Feyenoord tot de financieel gezonde clubs. Maar de échte klap van de coronacrisis moet nog komen, weet ook Feyenoord.

Smorenburg: "De toekomst laat zich dezer dagen helaas nog slechter voorspellen dan normaal. Maar we zijn een flexibele, strijdlustige en nog steeds gezonde organisatie. Door alle zeilen bij te zetten, en onder meer door loonoffers van alle medewerkers, doen we er alles aan deze periode zo goed mogelijk door te komen."

Later deze ochtend is bij dit bericht ook een interview met financieel directeur Pieter Smorenburg te zien.