Bioscoop mag nu ook geen hapje of drankje meer aanbieden: 'Echt volkomen onnodig'

Cinema The Movies in Dordrecht had net weer een paar aardige maanden achter de rug, toen de coronamaatregelen werden verscherpt. Daar bovenop kreeg de bioscoop dinsdag van de veiligheidsregio te horen dat ze bezoekers geen eten of drinken meer mee mogen geven naar de zaal. "Echt volkomen onnodig", vindt Geert ter Steeg, directeur van The Movies.

"Het is echt een substantieel aandeel in je omzet wat nu wordt weggeknipt", vervolgt Ter Steeg. "Echt volkomen onnodig, het dient op geen enkele manier de balans tussen gezondheid en economie die het kabinet zegt te zoeken. Je krijgt er geen bezoeker minder door, er ontstaan geen nieuwe ontmoetingsplekken... dus het voegt helemaal niets toe."

Ter Steeg noemt de uitleg van de veiligheidsregio over de beslissing 'heel beknopt'. "We krijgen er deze woensdag een uitgebreidere toelichting over, maar eigenlijk verwijst men gewoon naar de algemene beperkingen van de overheid. Dat is tot nu toe de enige uitleg."

'Het vertrouwen groeide'

De directeur van de Dordtse bioscoop weet nog niet hoe hij gaat inspelen op het consumptieverbod. "Of je nu een omweg gaat maken door een foodtruck met popcorn op je terras te zetten, of een frisdrankautomaat... dat is allemaal zo secundair."

Ondanks de al geldende beperking van maximaal dertig mensen in een zaal, had The Movies juist een aantal relatief goede maanden achter de rug. "Je zag wel duidelijk een stijgende lijn ontstaan. Het vertrouwen groeide dat mensen weer veilig naar de bioscoop konden."

Helemaal dicht

Is het dan nu met de nieuwe consumptiebeperking nog wel te doen? "Het komt wel erg op het randje te staan allemaal. Wij hebben nu de week van de herfstvakantie, normaal altijd een fijne week met duidelijk extra bezoek... Maar langzamerhand wordt het heel krap of je bijvoorbeeld je personeelskosten er nog uitkrijgt. Het kunnen blijven aanbieden van eten en drinken helpt enorm om net dat extra stukje omzet te krijgen wat de moeite waard is om je personeel in te zetten."

"En nu staat er een grote voorraad kapot te gaan, dat zijn allemaal kosten die zich opstapelen boven de moeilijke zaken die er nu al zijn", doelt Ter Steeg op het door het verminderde aantal bezoekers overgebleven eten en drinken. "Dan zou het wel eens slimmer kunnen zijn om helemaal dicht te gaan."