Overslag in Rotterdamse haven herstelt zich in derde kwartaal

De overslag in de Rotterdamse haven is in het derde kwartaal redelijk hersteld van de coronacrisis. Op bijna alle vlakken ging de overslag omhoog in vergelijking met het tweede kwartaal.

Vooral in de agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off ging het overslagvolume aan het eind van het derde kwartaal bijna terug naar waardes van voor de corona-uitbraak.

Over het hele jaar 2020 ligt de overslag wel nog lager dan vorig jaar. Sinds januari is er 322 miljoen verhandeld in de haven. Dat is bijna 9 procent lager dan vorig jaar.

Havenbedrijf Rotterdam optimistisch

"Het is nu nog te vroeg om te concluderen dat we economisch gezien uit het dal zijn", vertelt Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. "Toch ben ik optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie, waarbij het tempo van herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19."

Verder ziet Castelein een belangrijke rol weggelegd voor de haven, bij het herstel van de economie na de coronacrisis.