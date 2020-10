Overslag in Rotterdamse haven herstelt zich in derde kwartaal: 'Maar deze zwaluw maakt nog geen zomer'

De overslag in de Rotterdamse haven is in het derde kwartaal redelijk hersteld van de coronacrisis. Op bijna alle vlakken ging de overslag omhoog in vergelijking met het tweede kwartaal.

Vooral in de agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off ging het overslagvolume aan het eind van het derde kwartaal bijna terug naar waardes van voor de corona-uitbraak. "Dat zijn toch producten die minder Covid-19-afhankelijk zijn", vertelt directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam.

"Maar deze zwaluw maakt nog geen zomer", vervolgt hij. "We zien door de sluiting van de samenleving dat de vraag naar talloze producten onder druk staat. Ruwe olie, olieproducten, maar ook ijzerertsen omdat de staalfabrieken uit staan."

Over het hele jaar 2020 ligt de overslag door de coronacrisis daarom lager dan vorig jaar. Sinds januari is er 322 miljoen verhandeld in de haven. Dat is bijna 9 procent lager dan vorig jaar.

Positief op lange termijn

"Dit gaan we voor de rest van het jaar niet meer goedmaken", vertelt Castelein daarover. "Ik ben wel heel positief gestemd op langere termijn, over hoe robuust de haven van Rotterdam is om ook hier weer uit te komen. We hebben een enorm spannend en mooi investeringsprogramma, waarmee we uit de recessie kunnen komen. We gaan er echt goed uit komen. De tijd waarin dat zal gebeuren hangt af van de mondiale ontwikkelingen rond Covid-19."

"Maar het gaat echt nog wel even duren voor we weer op het niveau van 2019 zijn, dat gaan we ook eind 2021 niet halen is onze verwachting", besluit Castelein.