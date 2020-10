Nacht van de Nacht vraagt komend weekend vooral online om aandacht lichtvervuiling

De Nacht van de Nacht ziet er zaterdag heel anders uit dan voorgaande jaren. Normaal is tijdens het evenement van de Nederlandse milieufederaties van alles te doen in het donker. Maar dit jaar is met het oog op de coronacrisis gekozen voor eenĀ avondvullend programma via Facebook en YouTube.

In het verleden waren er tijdens de Nacht van de Nacht nachtwandelingen en was bijvoorbeeld de sterrenwacht open. Maar de zestiende editie van het evenement moet het doen zonder excursies en workshops op locatie. Directeur Alex Ouwehand van Milieufederatie Zuid-Holland vindt dat er desondanks een leuk alternatief is.

"Je wordt heel creatief door alle beperkingen vanwege de coronamaatregelen. We hebben geprobeerd om een heel gevarieerd programma te maken voor jong en oud", zegt Ouwehand. Voor de jongsten is er eerst een les sterrenkunde voor kinderen, gevolgd door een online masterclass nachtfotografie en een tweetal lezingen over sterrenkunde en de effecten van lichtvervuiling op mensen en dieren.

Lampen uit

Naast het programma dat te volgen is op allerlei social media, zijn er ook enkele bedrijven en instellingen die 's avonds de lampen uitdoen. Dat onderdeel van de Nacht van de Nacht is niet veranderd. Zo dooft een exploitant van reclamezuilen enkele masten, onder meer bij Rotterdam-Charlois. Ook blijft de Grote Kerk in Rotterdam-Overschie in het donker gehuld.

De Nacht van de Nacht wordt gehouden in de nacht waarop de wintertijd ingaat. Het initiatief van de milieufederaties wil aandacht vragen voor het belang van duisternis voor mensen en dieren. Door lichtvervuiling en energieverspilling is het al tijden nergens meer in Nederland 's nachts echt donker.