Wegens succes herhaald: Loop de marathon tijdens de NN Running Day

Na het succes van 11 oktober kan ook komend weekend meegedaan worden aan de NN Running Day. Eerder deze maand deden al 14.000 mee via de speciale app. Bij dit evenement renden de hardlopers virtueel de Marathon van Rotterdam.

Iedereen kon deze bijzondere editie van de marathon lopen, zonder te hoeven beginnen in Rotterdam. De hardlopers kregen met deze app de Rotterdamse beleving mee, bijvoorbeeld wanneer zij over de Erasmusbrug of langs de Kuip lopen. Ze horen dan via de app het commentaar van Rijnmond.

De ervaren loper Robbert Bliek liep op 11 oktober al mee en rondde zo zijn 71ste marathon af. Bekijk hieronder nog een keer naar de bijzondere reportage daarvan.