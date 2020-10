Politie pakt derde verdachte op voor dodelijke beschieting Ridderkerk

De politie heeft woensdagochtend een derde verdachte opgepakt voor de fatale beschieting van een auto in Ridderkerk, afgelopen zaterdag. Daarbij kwam de 30-jarige Aziz uit Oud-Beijerland om het leven. De aangehouden verdachte is een 26-jarige man uit Breda. Zijn precieze rol wordt onderzocht.

De schietpartij was zaterdag op een parkeerterrein bij winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk. Aziz werd samen met een 32-jarige man uit Oud-Beijerland in een auto onder vuur genomen. Reanimatie mocht voor Aziz niet meer baten. De 32-jarige man raakte zwaargewond, maar is volgens de politie inmiddels buiten levensgevaar.



De politie hield zaterdag al twee verdachten aan: een 32-jarige vrouw en een 33-jarige man uit Rotterdam. De vrouw is inmiddels op vrije voeten, maar is nog wel verdachte in de zaak. De 33-jarige man zit nog vast en wordt later deze week voorgeleid.



Het is nog niet bekend wat de aanleiding is voor de schietpartij. Aan de zaak werd dinsdagavond aandacht besteed in het tv-programma Opsporing Verzocht. Dat heeft een dag later tot enkele tips geleid. De politie vraagt getuigen om zich te melden.