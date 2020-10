Alle ziekenhuismedewerkers Albert Schweitzer krijgen coronabonus

Eerder zette bestuursvoorzitter Peter van der Meer zich al in om de overheid zo ver te krijgen om al het ziekenhuispersoneel de bonus uit te keren. Het ziekenhuis vindt dat iedereen die tijdens de eerste coronagolf heeft gewerkt recht heeft op de bonus en dat die niet alleen geldt voor medewerkers die aan de criteria van het Ministerie van Volksgezondheid voldoen.



Daarom heeft het Albert Schweitzer voor al zijn medewerkers de bonus aangevraagd. Het is nog niet bekend of die aanvraag gehonoreerd wordt. Ook als dit niet gebeurt, krijgen álle medewerkers dus de bonus. Een eventueel verschil wordt door het ziekenhuis betaald.

Hoewel dit voor het ziekenhuis een forse uitgave zal zijn, is dit voor Van der Meer ethisch gezien de enige optie. "Sommige medewerkers wel belonen voor de extra inzet en andere niet is principieel zó onjuist, dat wij er hoe dan ook niet in mee zouden gaan."

Voorwaarden

Aan de bonus zijn wel voorwaarden verbonden: zo moet het personeel tijdens de eerste coronauitbraak minimaal 36 uur gewerkt hebben, niet meer dan twee keer modaal verdienen en geldt de bonus alleen voor medewerkers in loondienst met uitzondering van vakantiekrachten en stagiaires. Medewerkers die de bonus al van een andere werkgever krijgen, krijgen hem niet ook van het Albert Schweitzer.

Het ziekenhuis laat weten dat ook zzp'ers en uitzendkrachten vaak een belangrijke bijdrage hebben geleverd en mogelijk in aanmerking komen voor een bonus, maar daarvoor moet het één en ander uitgezocht worden. Dat lukt volgens het Albert Schweitzer niet voor uitbetaling in november.