Stadsdichter verpandt hart aan Rotterdam-Zuid: 'Er gebeurt daar ongelooflijk veel moois'

De stadsdichter van Rotterdam, Dean Bowen, is verliefd op Rotterdam-Zuid. Dat zegt hij in een nieuwe aflevering van het Rijnmond-programma Ja Toch! Niet Dan? Daarin krijgen bijzondere regiogenoten stellingen voorgelegd, waarop ze mogen reageren. Is iets tof, of niet tof? Bij de stelling 'Rotterdam' steekt Bowen zonder enige aarzeling twee duimen omhoog.

"Het ding is: ik ben hier niet geboren en getogen", vertelt hij. ''Maar Rotterdam is wel mijn gekozen thuis. Dit is de plek waar ik me het meest thuis voel. Ik zou voor geen geld ergens anders willen zitten."

Stadsdichter Bowen heeft er ook al een flinke woonloopbaan opzitten in de stad, blijkt. "Ik woonde eerst in Crooswijk, dat deel van de stad blijft ook echt in mijn hart. Maar ik ben een jaar geleden naar Rotterdam-Zuid verhuisd, en dat heeft de stad voor mij bijna twee keer zo groot gemaakt."

Bowen ontdekte toen dat 'Zuid' hem veel te bieden heeft. Meer dan hij dacht, ook. "Er gebeurt daar ongelooflijk veel moois. Rotterdam? There is no place like home."

In de aflevering vertelt Bowen niet alleen over zijn band met de stad, maar ook over andere onderwerpen als first dates, zijn band met poëzie en hoe hij denkt over social media en Twitter.

