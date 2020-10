Vrijdagmiddag live op Rijnmond: burgemeester Aboutaleb beantwoordt jouw corona-vragen

Ahmed Aboutaleb is vrijdag te gast bij Radio Rijnmond. De burgemeester van Rotterdam en tevens de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beantwoordt tussen 15:00 en 16:00 uur jouw vragen over de coronacrisis.

Wil je bijvoorbeeld iets weten over de gevolgen van de pandemie, de maatregelen en de visie van Aboutaleb over wat dit alles voor ons betekent? Bel dan nu naar 010-4364436. Dat kan nog tot vrijdag 14:00 uur.

Mailen kan ook via radio@rijnmond.nl . Vergeet daarbij niet je telefoonnummer te vermelden. Anders kan je vraag niet worden beantwoord.

Aboutaleb liep twee weken geleden zelf het coronavirus op. Hij is in isolatie gegaan en is inmiddels klachtenvrij.