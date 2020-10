Rotterdam krijgt nieuwe proef met enkelbanden voor stalkers

De reclassering begint in maart in Rotterdam met een nieuw experiment met enkelbanden voor stalkers. Dat moet het eenvoudiger maken om het apparaatje in te zetten bij daders met een gebied- of contactverbod. Deze proeft volgt na de gewelddadige dood van de Rotterdamse Humeyra in 2018. Het meisje werd gestalkt door haar ex en door hem gedood.

Enkelbanden voor stalkers bestaan al langer, maar bij de nieuwe proef worden zij gekoppeld aan het apparaatje dat slachtoffers bij zich kunnen dragen. Daarop komt een signaal als de stalker in de buurt is. Volgens reclassering wordt de proef eerst nog juridisch en technisch onderzocht. Het is nog te vroeg om te zeggen met hoeveel personen de proef gehouden wordt.

Hulpvraag Humeyra

De inspectie was vorig jaar vernietigend over de hulpverlening aan het Rotterdamse meisje. Humeyra had tientallen keren om hulp gevraagd. Haar ex, Bekir E., kreeg ook een contactverbod. Toch kon hij haar in december 2018 vermoorden bij het Rotterdamse designcollege.

Hulpinstanties hebben daarop de hand in eigen boezem gestoken. Ze kwamen met een verbetertraject. De politie beloofde aan stalking de allerhoogste prioriteit te geven. Stalking door partners moest snel beter worden herkend, de risico’s moesten beter in kaart gebracht en slachtoffers serieuzer worden genomen. Allerlei procedures werden aangescherpt en hulpverleners bijgeschoold.

Dat heeft ertoe geleid dat steeds meer stalkingszaken worden opgepakt en bij justitie terechtkomen. Waren het er in heel 2018 niet meer dan 72 zaken in de politieregio Rotterdam, in het eerste half jaar van 2020 waren dat er al 113.

Ook het aantal opgelegde verboden aan stalkers steeg van ruim 400 in 2018 naar bijna 300 tot en met 1 juli 2020. De politie tekent erbij aan dat de aantallen niet zijn gedaald door de lockdown.

Camera-spionnetjes

Hulpdiensten willen het niet bij aangescherpte procedures laten. Naast de proef met de enkelband, die het juridisch eenvoudiger moet maken om een contactverbod te handhaven, moet ook het verzamelen van bewijs van stalking eenvoudiger worden. Er komt snel een app waarmee slachtoffers kunnen bijhouden wanneer ze worden lastiggevallen. En de politie denkt na over camera-spionnetjes waarmee bewijsmateriaal voor stalking kan worden vastgelegd.