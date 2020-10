Feyenoord treft Dinamo Zagreb mét fans in het stadion

Sinclair Bischop is in Kroatië voor Dinamo Zagreb-Feyenoord

Feyenoord speelt donderdagavond in de groepsfase van de Europa League tegen de Kroatische koploper Dinamo Zagreb. Verslaggever Sinclair Bischop is in Zagreb om verslag te doen van deze wedstrijd en zet ook daar dat er coronamaatregelen zijn.

Fans van Dinamo Zagreb zullen in het Maksimirstadion aanwezig zijn. "Dat gebeurt niet bij alle Europese wedstrijden, maar elk land kan bepalen of er fans aanwezig mogen zijn. Een deel van de Kroatische fans kan het stadion binnen", legt Bischop uit. De Feyenoord-fans zijn niet welkom. In Nederland mogen sinds kort überhaupt geen supporters in het stadion zijn.

De tekst gaat verder onder de foto's:

In Zagreb merkt de Feyenoord-watcher echter weinig van de coronamaatregelen. "Iedereen draagt een mondkapje in openbare gelegenheden. Maar over het algemeen zijn de bars en restaurants gewoon open."

Botteghin

Feyenoord is woensdag met het vliegtuig naar Kroatië vertrokken. Daarin zat onder andere Eric Botteghin, die na een hamstringblessure weer is aangesloten bij de selectie.

Het Europese duel tussen Dinamo Zagreb en Feyenoord begint donderdagavond om 21:00 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Bischop zal vanuit het Maksimirstadion het radioverslag geven. Radio Rijnmond Sport start om 20:00 uur en duurt tot en met 24:00 uur.