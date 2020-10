Coronaprotestlied Paul Elstak van YouTube af door verwijderen kanaal Lange Frans

Het YouTube-kanaal van rapper en complotdenker Lange Frans is woensdag verwijderd. De rapper bracht eerder deze maand nog een nummer uit met de Rotterdamse dj Paul Elstak. Ook die clip is verwijderd.

Elstak en Lange Frans maakten samen een protestsong tegen de huidige coronamaatregelen, genaamd 'Allen voor 1'. Het account is waarschijnlijk verwijderd omdat YouTube sinds vorige week harder optreedt tegen video's die complottheorieën verspreiden en oproepen tot geweld. Het bedrijf hanteert de regel dat als iemand drie keer binnen een bepaalde tijd de regels overtreedt, het kanaal offline gaat.

Volgens Lange Frans heeft het te maken met de uitzending van Zondag met Lubach van afgelopen zondag. Arjen Lubach liet daarin zien dat Lange Frans een complotdenker is die bijdraagt aan de verspreiding van complottheorieën. Hij gelooft onder meer dat "de elite" en politieke leiders lid zijn van een pedofielennetwerk en kinderen misbruiken. Voor de video's op zijn kanaal houdt hij gesprekken met mensen die het met hem eens zijn of nog extremere ideeën hebben.

Elstak noemt het verwijderen van het YouTube-kanaal 'bizar'. "Ik dacht altijd dat er geen censuur in het vrije westen was", reageert hij op Instagram. Lubach zelf liet woensdag via Twitter weten dat hij censuur ook niet de oplossing vindt.