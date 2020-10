Grote kolencentrale op de Maasvlakte kan dicht tegen vergoeding

Minister Wiebes maakte in september bekend dat hij bereid is om de portemonnee te trekken om op korte termijn de zogenoemde Urgenda-doelen te halen via sluiting van een van de overgebleven kolencentrales. Eerder al betaalde de minister voor sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam.

Nederland heeft nu nog drie grote kolengestookte centrales die allemaal in de top-10 van meest klimaatvervuilende bedrijven van Nederland staan. Het gaat om de kolencentrale van RWE in de Eemshaven in Groningen en de centrales van Uniper en Riverstone op de Maasvlakte in Rotterdam. Samen zijn de kolencentrales goed voor zo'n 7 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Alleen Riverstone

Het Amerikaanse investeringsfonds Riverstone is de enige van de drie eigenaren die positief gereageerd heeft op het aanbod van minister Wiebes. De Duitse energiebedrijven RWE en Uniper hebben beide in een verklaring laten weten af te zien van deelname aan de veiling. Voor de Amerikaanse investeerder is het financieel aantrekkelijker dan voor RWE en Uniper. Riverstone kocht de elektriciteitscentrale ruim een jaar geleden 'tweedehands' van het Franse energiebedrijf Engie.

De drie grote kolencentrales in Nederland zijn niet meer dan zes jaar oud en hebben tussen de 1,5 en 3 miljard euro gekost. Minister Wiebes is nu bereid tot 328.000 euro per megawatt vermogen te betalen voor sluiting. Voor RWE Eemshaven betekent dat een opbrengst van zo'n 500 miljoen euro, terwijl de centrale bijna 3 miljard euro gekost heeft. Ook Uniper zou met een geschatte opbrengst van ruim 350 miljoen, een verlies van ruim een miljard euro hebben.

Winst voor Riverstone

Waar beide Duitse bedrijven flinke verliezen zouden lijden, kunnen de Amerikanen zelfs winst maken. Riverstone zou volgens ingewijden zo'n 200 miljoen euro aan het Franse Engie betaald hebben en een akkoord met de overheid zou zo'n 240 miljoen op kunnen leveren. De kolencentrale van Riverstone ligt bovendien al sinds begin dit jaar stil wegens technische problemen en kan waarschijnlijk pas in december weer operationeel zijn. Kolencentrales hebben op dit moment ook last van de concurrentie van gasgestookte elektriciteitscentrales vanwege historisch lage gasprijzen.

Details van het bod van Riverstone zijn nog niet bekend en daarom is ook nog niet duidelijk of aan alle voorwaarden is voldaan. Een eventueel akkoord moet door de Europese Commissie en de Tweede Kamer goedgekeurd worden. Ook moet Riverstone nog instemming krijgen van de ondernemingsraad van de elektriciteitscentrale en de vakbonden. Het ministerie hoopt in november een akkoord te kunnen presenteren aan de Tweede Kamer. In 2030 mogen er in Nederland helemaal geen kolengestookte elektriciteitscentrales meer zijn.