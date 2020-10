Royaltyfan Mies van den Berg: 'Koning kwam net op tijd met excuses'

Mies van den Berg uit Rotterdam is heel haar leven al fan van het koningshuis en is zelfs op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima geweest, maar toen ze hoorde dat de koning met zijn gezin op vakantie ging, moest ze even slikken.

"Dit kan hij niet maken, dacht ik", zegt ze bijna geëmotioneerd. "Het zijn vreselijke tijden voor iedereen en hij gaat lekker op vakantie, omdat hij eraan toe is. Dat kan niet. Als koning hoor je mensen te steunen, niet op de vlucht slaan."

Mies is ervan overtuigd dat prinses Beatrix dit nooit gedaan zou hebben toen ze koningin was. "Het zijn nu andere tijden, men doet dat maar. De koning is er vast van uitgegaan dat mensen het goed zouden vinden, maar ik weet zeker dat Beatrix hem gebeld heeft en gevraagd snel terug te komen."

Ongeloofwaardig

Het verhaal dat er dit weekend geen plek was voor de twee dochters van de koning die later terugkeerden, vindt Mies ongeloofwaardig. "Die meiden wilden gewoon niet terug en dat vond hun vader goed, maar Amalia moet weten dat haar vader het hoofd van de bevolking is en dat zoiets niet kan. Maar dit alles heeft er wel voor gezorgd dat 90% van de bevolking zich tegen hem heeft gekeerd."

De excuses van de koning op woensdag kwamen volgens Mies op het juiste moment en dat heeft haar geraakt. "Hij zag de bui hangen en kwam gelukkig snel met excuses. Ik heb er wel een traantje om gelaten. Omdat ik op zijn huwelijk ben geweest, kreeg ik van alle kanten opmerkingen en dat was niet de eerste keer. Toen het nieuws over zijn dure villa en de aanschaf van die boot naar buiten kwam, kreeg ik ook scheve blikken. Toch ben ik hem blijven steunen. Tot ik het nieuws over zijn vakantie hoorde. Gelukkig bood hij snel zijn excuses aan, hij heeft echt een knieval gemaakt. Mijn vertrouwen is weer terug. Ik vind dat de rest van het land hem ook moet vergeven."