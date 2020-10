Fusie tussen bouwbedrijven van opslagtanks uit Rotterdam en Hoogvliet

Met de samenwerking willen de twee bedrijven hun positie in de Benelux versterken. SJR maakte ooit tanks voor tuinders, maar richt zich nu op tanks voor in de haven. Anders dan veel andere fabrikanten, bouwt het bedrijf de tanks in een loods waardoor het niet afhankelijk is van het weer.

Op korte termijn verandert er weinig voor de medewerkers, klanten en leveranciers, zegt de topman van Verwater. Pas in de loop van 2021 zal de fusie helemaal rond zijn.