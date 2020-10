Berghuis over Dinamo Zagreb-Feyenoord: 'Ben gewaarschuwd door de spelers van Atalanta'

"Dit kan best eens de zwaarste wedstrijd in de poule zijn." Dat zegt Steven Berghuis voorafgaand aan de openingswedstrijd van Feyenoord tegen Dinamo Zagreb.

Bij het Nederlands elftal sprak Berghuis met medespelers Hans Hateboer en Marten de Roon, die met Atalanta Bergamo verloren van Dinamo Zagreb. "De jongens van Atalanta Bergamo hebben mij gewaarschuwd voor deze ploeg. Die verloren hier met 4-0. Maar wij zijn ready."

Europees overwinteren, een langgekoesterde wens

De aanvoerder van Feyenoord nam het woord tijdens een persconferentie in het Maksimir Stadion, waar de Rotterdammers donderdagavond spelen. Bij de Kroatische pers gingen alle vragen over Steven Berghuis. Hij weet ook dat dit het podium is waarop je jezelf als speler nog eens extra kan laten zien.

"Ik heb al vier jaar de ambitie om te overwinteren," spreekt Berghuis over zijn wensen. "Dit is het podium waarop je jezelf wilt laten zien als voetballer. Als speler kan je dan excelleren, maar het maakt mij niet uit wie dat doet. Twee jaar geleden onze campagne in de Champions League, toen heb ik mij goed laten zien. Dus het is niet nieuw."

In het Maksimir Stadion wordt gespeeld met publiek. Mogelijk weer even wennen voor Berghuis? "Ik zie dat niet als nadeel, ik ben juist heel benieuwd. Tegen Bosnië met Oranje had ik weer even het gevoel van 'wow'. Ik kijk er naar uit."