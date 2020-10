Advocaat: 'Vreemde constructie dat er in Kroatië wel publiek is en bij Feyenoord niet'

Feyenoord speelt donderdagavond tegen Dinamo Zagreb in een stadion waar een kleine 10.000 toeschouwers mogen kijken. "Ik vind het een gekke constructie van de UEFA in Europa," zegt trainer Dick Advocaat van Feyenoord voorafgaand aan de openingswedstrijd. "Dat er hier wel publiek aanwezig mag zijn, en bij ons niet."

De trainer van Feyenoord nam het woord tijdens een persconferentie in het Maksimir Stadion, waar de Rotterdammers donderdagavond spelen. "Ik heb liever publiek, maar dan aan twee kanten. Voor ons is deze situatie heel negatief, maar dat zal nog wel even duren."

Dinamo Zagreb de favoriet?

"Ik ben goed geïnformeerd door Zeljko Petrovic, die hier jaren geleden speelde," vertelt Advocaat over de tegenstander. "Na de loting zei iedereen al dat dit in potentie de beste ploeg is. Morgenavond zullen we zien of dat klopt. Het wordt een moeilijke pot, we weten wat we kunnen verwachten. Ik vind het als trainer interessant om te zien hoe ver wij zijn."

Feyenoord moet het dan doen zonder Leroy Fer, die tegen Sparta uitviel met een hamstringblessure. "Leroy is een hele bepalende speler voor het elftal. Een groot gemis, het gaat vrij lang duren voor hij er weer bij is."

Waarschijnlijk wordt zijn plek ingenomen door Lutsharel Geertruida, maar over de opstelling wil de trainer van Feyenoord nog niets kwijt. "Naast Geertruida hebben we nog wat opties..."